El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, jueves 9 de octubre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en El Viso del Alcor según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El Viso del Alcor se prepara para un día mayormente despejado este 9 de octubre de 2025. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos se mantendrán limpios, permitiendo que el sol brille con fuerza. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 19 grados durante la mañana, proporcionando un ambiente agradable para aquellos que decidan salir a disfrutar del aire libre.
A medida que avance el día, se espera que las temperaturas alcancen un máximo de 28 grados en las horas centrales, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, aunque el cielo se mantendrá despejado, la humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 79% por la mañana y descendiendo gradualmente a un 36% hacia la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más calurosa de lo que indican los termómetros.
El viento soplará del sur a velocidades que oscilarán entre los 5 y 19 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 31 km/h en las horas más cálidas del día. Este viento, aunque moderado, puede ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas pico. A medida que se acerque la tarde, se espera que el viento se mantenga en torno a los 20 km/h, lo que podría ser ideal para quienes disfrutan de actividades como el ciclismo o paseos por el campo.
En cuanto a la probabilidad de precipitaciones, el pronóstico es alentador: no se anticipan lluvias significativas a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia en las primeras horas y un ligero aumento a un 15% en la tarde, aunque esto no debería afectar las actividades al aire libre. La posibilidad de tormentas también se mantiene en cero, lo que refuerza la idea de un día tranquilo y soleado.
Los atardeceres en El Viso del Alcor son siempre un espectáculo, y hoy no será la excepción. Con el ocaso programado para las 19:54, los residentes podrán disfrutar de un hermoso crepúsculo, con temperaturas que comenzarán a descender gradualmente, ofreciendo un cierre perfecto a un día de clima primaveral.
En resumen, este 9 de octubre promete ser un día ideal para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre en El Viso del Alcor, con un tiempo cálido, cielos despejados y un viento suave que hará que la jornada sea aún más placentera.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-08T20:57:12.
