El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, jueves 9 de octubre

El Viso del Alcor se prepara para un día mayormente despejado este 9 de octubre de 2025. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos se mantendrán limpios, permitiendo que el sol brille con fuerza. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 19 grados durante la mañana, proporcionando un ambiente agradable para aquellos que decidan salir a disfrutar del aire libre.

A medida que avance el día, se espera que las temperaturas alcancen un máximo de 28 grados en las horas centrales, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, aunque el cielo se mantendrá despejado, la humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 79% por la mañana y descendiendo gradualmente a un 36% hacia la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más calurosa de lo que indican los termómetros.

El viento soplará del sur a velocidades que oscilarán entre los 5 y 19 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 31 km/h en las horas más cálidas del día. Este viento, aunque moderado, puede ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas pico. A medida que se acerque la tarde, se espera que el viento se mantenga en torno a los 20 km/h, lo que podría ser ideal para quienes disfrutan de actividades como el ciclismo o paseos por el campo.

En cuanto a la probabilidad de precipitaciones, el pronóstico es alentador: no se anticipan lluvias significativas a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia en las primeras horas y un ligero aumento a un 15% en la tarde, aunque esto no debería afectar las actividades al aire libre. La posibilidad de tormentas también se mantiene en cero, lo que refuerza la idea de un día tranquilo y soleado.

Los atardeceres en El Viso del Alcor son siempre un espectáculo, y hoy no será la excepción. Con el ocaso programado para las 19:54, los residentes podrán disfrutar de un hermoso crepúsculo, con temperaturas que comenzarán a descender gradualmente, ofreciendo un cierre perfecto a un día de clima primaveral.

En resumen, este 9 de octubre promete ser un día ideal para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre en El Viso del Alcor, con un tiempo cálido, cielos despejados y un viento suave que hará que la jornada sea aún más placentera.

