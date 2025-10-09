El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, jueves 9 de octubre

El día de hoy, 9 de octubre de 2025, Utrera se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será excelente, con temperaturas que rondan los 19 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 29 grados en las horas centrales del día, proporcionando un tiempo cálido y agradable.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando hasta un 100% en la madrugada, pero disminuirá gradualmente a lo largo del día, estabilizándose en torno al 49% por la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde ofrecerá un ambiente más seco y confortable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 17 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría proporcionar una sensación refrescante en medio del calor. Este viento suave será ideal para quienes deseen disfrutar de un paseo o realizar actividades deportivas al aire libre.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de tormentas es igualmente baja, con un 5% de posibilidad en las horas de la tarde, lo que refuerza la idea de que el tiempo será mayormente estable y soleado.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 25 grados hacia el final del día. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 22 grados, ideal para disfrutar de una cena al aire libre o un paseo nocturno. El ocaso se producirá a las 19:54, marcando el final de un día que promete ser agradable y soleado.

En resumen, Utrera disfrutará de un día espléndido, con cielos despejados, temperaturas cálidas y un viento suave que hará que la jornada sea perfecta para disfrutar de actividades al aire libre. No olvides hidratarte y protegerte del sol si planeas salir durante las horas más cálidas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-08T20:57:12.