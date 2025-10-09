El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, jueves 9 de octubre

El día de hoy, 9 de octubre de 2025, se presenta en Úbeda con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 20 y 14 grados , con una ligera disminución a medida que avanza la mañana. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 93% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor.

A partir de las 8 de la mañana, el cielo comenzará a mostrar intervalos nubosos, aunque se espera que la mayor parte del día se mantenga despejado. Sin embargo, hacia la tarde, especialmente entre las 2 y las 6 de la tarde, se prevén condiciones más inestables. La probabilidad de precipitación aumenta considerablemente, alcanzando un 100% entre las 2 y las 8 de la tarde, con lluvias escasas que podrían acompañarse de tormentas. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a las 3 de la tarde, con un valor de 24 grados , antes de descender nuevamente hacia la noche.

El viento soplará predominantemente del oeste, con rachas que pueden llegar hasta los 47 km/h en las horas de mayor actividad, especialmente entre las 5 y las 6 de la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, a pesar de las temperaturas relativamente cálidas. A lo largo del día, la velocidad del viento variará, con ráfagas más suaves por la mañana y un aumento notable en la tarde.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas tenderán a estabilizarse, con una disminución de la nubosidad y una caída en la probabilidad de lluvia. Las temperaturas nocturnas se situarán alrededor de los 10 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco y agradable para disfrutar de la noche en la ciudad.

Es importante que los ciudadanos de Úbeda se mantengan informados sobre las condiciones climáticas a lo largo del día, especialmente si tienen planes al aire libre. La posibilidad de tormentas y lluvias escasas en la tarde podría afectar actividades programadas, por lo que se recomienda estar preparados y tomar precauciones. En resumen, hoy será un día de contrastes, con un inicio despejado que dará paso a un tiempo más variable en la tarde, pero con temperaturas agradables y un ambiente fresco por la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-08T20:57:12.