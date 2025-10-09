El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, jueves 9 de octubre

El día de hoy, 9 de octubre de 2025, San Juan de Aznalfarache disfrutará de un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas comenzarán en torno a los 19 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 18 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 15 grados hacia las 07:00. A medida que avance la mañana, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 20 grados a las 10:00 y llegando a un máximo de 30 grados a las 17:00.

La humedad relativa será alta durante la mañana, comenzando en un 81% y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando un 34% hacia las 16:00. Esto sugiere que, aunque la mañana será fresca, la tarde se sentirá más cálida y seca, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la humedad aumentará nuevamente hacia la noche, alcanzando un 77% a las 23:00.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste con velocidades que oscilarán entre 9 y 21 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 37 km/h a las 17:00, lo que podría generar una sensación de frescor a pesar de las altas temperaturas. Durante la mañana, el viento será más suave, con velocidades de entre 4 y 10 km/h, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo. La probabilidad de tormentas también es nula, lo que refuerza la idea de que será un día tranquilo y soleado.

En resumen, el tiempo en San Juan de Aznalfarache para hoy se presenta ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con cielos despejados, temperaturas cálidas y un viento moderado. Se recomienda aprovechar el día, ya que las condiciones meteorológicas serán favorables para disfrutar de la belleza del entorno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-08T20:57:12.