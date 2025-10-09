El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, jueves 9 de octubre

El día de hoy, 9 de octubre de 2025, Puente Genil se presenta con un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos se mantendrán limpios, permitiendo que la luz del sol ilumine la localidad. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 29 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable para disfrutar de actividades al aire libre.

A medida que avance la tarde, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 28 grados, con una ligera disminución hacia la noche, donde se prevé que descienda a unos 22 grados. La humedad relativa será variable, comenzando en un 69% por la mañana y bajando a un 36% durante las horas más cálidas, lo que contribuirá a una sensación de confort en el ambiente.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves del oeste a una velocidad de 5 km/h, aumentando ligeramente en la tarde con ráfagas que podrían alcanzar hasta 34 km/h desde el noreste. Esto podría generar una sensación refrescante, especialmente en las horas más cálidas del día.

En cuanto a la probabilidad de precipitaciones, se prevé que sea nula durante la mayor parte del día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Sin embargo, hacia la tarde, existe una ligera posibilidad de intervalos nubosos, aunque no se anticipan lluvias significativas. La probabilidad de tormentas también se mantiene en cero durante la mañana y la tarde, lo que refuerza la idea de un día tranquilo y soleado.

Es importante mencionar que, aunque el día comenzará despejado, hacia la tarde se espera un aumento en la nubosidad, con intervalos nubosos que podrían aparecer, especialmente en las horas cercanas al ocaso. Sin embargo, esto no afectará de manera significativa la temperatura ni la sensación de calor.

En resumen, Puente Genil disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre. Se recomienda a los habitantes y visitantes aprovechar el buen tiempo, manteniendo siempre la hidratación adecuada y protegiéndose del sol en las horas más intensas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-08T20:57:12.