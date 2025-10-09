El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, jueves 9 de octubre

El día de hoy, 9 de octubre de 2025, Priego de Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 18 y 15 grados , con una humedad relativa que comenzará en un 68% y alcanzará hasta un 80% en las horas más frescas. El viento soplará del oeste a una velocidad de 7 km/h, lo que proporcionará una sensación de frescura en el ambiente.

A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas continúen descendiendo ligeramente, alcanzando los 14 grados hacia las 4 de la tarde. La humedad se mantendrá alta, rondando el 83%, lo que podría generar una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. El viento seguirá soplando, aunque con menor intensidad, alcanzando velocidades de hasta 6 km/h.

A partir de la tarde, la situación meteorológica comenzará a cambiar. Se prevén intervalos nubosos que podrían traer consigo lluvias escasas, especialmente entre las 2 y las 8 de la tarde. La probabilidad de precipitación se incrementa notablemente, alcanzando un 80% en este periodo, lo que sugiere que es recomendable llevar un paraguas si se planea salir. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a las 5 de la tarde, con un máximo de 25 grados , antes de comenzar a descender nuevamente.

Durante la tarde, el viento cambiará de dirección, soplando del norte con velocidades que podrían llegar hasta los 12 km/h. Esto podría generar un ambiente más fresco a medida que se acerque la noche. La probabilidad de tormentas también aumenta, con un 70% de posibilidad de que se produzcan en la misma franja horaria, lo que podría intensificar las lluvias.

Al caer la noche, las temperaturas comenzarán a descender rápidamente, alcanzando los 22 grados hacia las 8 de la tarde. La humedad relativa se mantendrá alta, alrededor del 60%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más baja. El cielo se despejará nuevamente hacia el final del día, permitiendo disfrutar de una noche tranquila y despejada, ideal para actividades al aire libre.

En resumen, el día de hoy en Priego de Córdoba se caracterizará por un inicio despejado, seguido de un aumento en la nubosidad y la posibilidad de lluvias escasas por la tarde, antes de que el cielo se aclare nuevamente por la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-08T20:57:12.