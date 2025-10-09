El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, jueves 9 de octubre

El día de hoy, 9 de octubre de 2025, Pozoblanco se presentará con un tiempo mayormente despejado durante la mañana y la tarde, con algunas nubes que podrían aparecer en las horas posteriores. Desde las primeras horas del día, la temperatura comenzará en torno a los 18 grados , descendiendo gradualmente hasta alcanzar un mínimo de 13 grados en la mañana. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura suba, alcanzando un máximo de 26 grados en la tarde, lo que proporcionará un ambiente cálido y agradable.

La humedad relativa será notablemente alta al inicio del día, con valores que rondan el 63%, aumentando ligeramente hasta un 79% en las horas de la mañana. Sin embargo, a medida que la temperatura se eleva, la humedad comenzará a disminuir, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más cómodo durante la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noroeste con velocidades que oscilarán entre los 10 y 23 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 39 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día. Este viento podría ser un alivio ante el calor, aunque es recomendable tener precaución si se realizan actividades al aire libre.

La probabilidad de precipitación es muy baja, con un 0% de posibilidad durante la mayor parte del día, aunque se prevé un leve aumento en la probabilidad de lluvia hacia la tarde, con un 10% de probabilidad de tormenta en el periodo de 14:00 a 20:00. Sin embargo, las precipitaciones esperadas son mínimas, con un total de 0.4 mm pronosticados, lo que sugiere que cualquier lluvia será escasa y no afectará significativamente las actividades diarias.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 19:49. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 17 grados hacia el final del día. En resumen, hoy será un día mayormente soleado y cálido en Pozoblanco, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un ligero aumento en la nubosidad y la posibilidad de algunas ráfagas de viento en la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-08T20:57:12.