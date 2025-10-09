El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, jueves 9 de octubre

El día de hoy, 9 de octubre de 2025, Palma del Río se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer radiante a las 8:23. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 19 y 14 grados , con una humedad relativa que comenzará alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, pero que irá disminuyendo a medida que avance el día.

A partir de las 9 de la mañana, el cielo seguirá mayormente despejado, con temperaturas que comenzarán a subir, alcanzando los 18 grados a las 10 de la mañana y llegando a los 21 grados a las 11. La humedad relativa también comenzará a bajar, lo que contribuirá a una sensación de mayor confort. Sin embargo, a medida que el día avance, se prevén intervalos nubosos a partir de las 2 de la tarde, lo que podría dar un toque de frescura a la tarde.

La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 5 de la tarde, con un valor de 30 grados , lo que podría hacer que la tarde sea calurosa. La humedad relativa seguirá disminuyendo, situándose en torno al 32% hacia las 5 de la tarde, lo que hará que el calor sea más llevadero. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones ante el calor, especialmente si planean realizar actividades al aire libre.

A partir de las 8 de la tarde, se espera que el cielo se cubra más, con un aumento en la nubosidad que podría traer consigo algunas lluvias escasas hacia la noche. La probabilidad de precipitación se incrementa a un 25% entre las 2 y las 8 de la tarde, y hasta un 50% entre las 8 de la noche y la medianoche. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 24 grados a las 9 de la noche.

El viento soplará del suroeste durante gran parte del día, con ráfagas que alcanzarán hasta los 30 km/h en las horas más cálidas. Esto podría generar una sensación térmica más fresca en comparación con la temperatura real. Se recomienda a los ciudadanos estar atentos a las condiciones meteorológicas, especialmente en la tarde y noche, cuando la posibilidad de lluvia aumenta. En resumen, Palma del Río disfrutará de un día mayormente soleado, pero con un cambio hacia la nubosidad y la posibilidad de lluvias al caer la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-08T20:57:12.