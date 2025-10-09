El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, jueves 9 de octubre

Hoy, 9 de octubre de 2025, Los Palacios y Villafranca se preparan para un día mayormente despejado, con temperaturas agradables que oscilarán entre los 15 y 29 grados a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente, alcanzando una temperatura de 19 grados a las 00:00 horas y descendiendo ligeramente a 18 grados en las primeras horas del día.

A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 17 grados, con un aumento gradual que alcanzará los 25 grados hacia el mediodía. La tarde será cálida, con máximas que llegarán a los 29 grados a las 17:00 horas, lo que sugiere un tiempo ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 95% en las primeras horas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida.

El viento soplará del sur, con velocidades que variarán entre 2 y 15 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día, alcanzando ráfagas de hasta 28 km/h por la tarde. Este viento del sur, aunque moderado, puede proporcionar un alivio ante el calor, especialmente en las horas más cálidas del día.

En cuanto a la probabilidad de precipitaciones, se prevé que sea nula durante la mayor parte del día, con un leve aumento en la probabilidad de tormentas hacia la tarde, aunque se estima que la posibilidad es solo del 5% entre las 20:00 y 02:00 horas. Esto sugiere que, aunque el cielo se mantenga mayormente despejado, no se puede descartar completamente la posibilidad de algún chubasco aislado.

La visibilidad será buena, aunque se espera un poco de bruma en las primeras horas de la mañana, lo que podría afectar ligeramente la visibilidad. Sin embargo, a medida que el día avanza, se espera que esta bruma se disipe, permitiendo disfrutar de un día soleado y claro.

En resumen, Los Palacios y Villafranca disfrutarán de un día mayormente despejado, con temperaturas agradables y un viento moderado del sur. Es un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda estar atentos a la ligera posibilidad de tormentas hacia la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-08T20:57:12.