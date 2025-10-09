El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, jueves 9 de octubre

El día de hoy, 9 de octubre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Osuna, con temperaturas agradables que oscilarán entre los 19 y 27 grados a lo largo del día. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que la luz del sol ilumine la localidad, creando un ambiente cálido y acogedor. Las temperaturas comenzarán en torno a los 19 grados a las 2 de la mañana, descendiendo ligeramente a 18 grados en las primeras horas del día, antes de comenzar a ascender nuevamente.

A medida que avance la jornada, se prevé que las temperaturas alcancen su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde, donde se espera un máximo de 27 grados. Este calor será acompañado por una humedad relativa que, aunque comenzará en un 71% en la mañana, disminuirá a un 39% hacia la tarde, lo que hará que el ambiente se sienta más fresco y cómodo.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que variarán entre 4 y 11 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que el día avanza. A partir de la tarde, se espera que el viento alcance velocidades de hasta 22 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable del calor. La dirección del viento será predominantemente del oeste, lo que es típico para esta época del año en la región.

En cuanto a la probabilidad de precipitaciones, se anticipa que el día será completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia durante todo el día. Sin embargo, hacia la tarde, existe una ligera posibilidad de tormentas, con un 5% de probabilidad entre las 2 y las 8 de la tarde, y un aumento a un 30% entre las 8 de la tarde y la medianoche. A pesar de esto, la mayoría de las horas del día se mantendrán sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un día soleado.

La puesta de sol está programada para las 19:51, lo que brindará una hermosa vista del ocaso en un cielo despejado. En resumen, hoy será un día ideal para actividades al aire libre, con un tiempo cálido y soleado, aunque se recomienda estar atentos a posibles cambios en la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-08T20:57:12.