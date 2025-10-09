El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, jueves 9 de octubre

El día de hoy, 9 de octubre de 2025, Morón de la Frontera se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán completamente despejados, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Las temperaturas comenzarán en torno a los 19 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 18 grados a la 01:00 y alcanzando un mínimo de 15 grados hacia las 08:00. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 27 grados a las 16:00 y culminando en 28 grados a las 17:00, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta durante la mañana, comenzando en un 76% y alcanzando un pico del 95% a las 08:00. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 40% por la tarde. Esto contribuirá a una sensación de calor más llevadera a medida que el día avanza.

En cuanto al viento, se prevé que sople del sur con velocidades que oscilarán entre los 10 y 18 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas del día, alcanzando hasta 27 km/h a la 01:00. A lo largo de la tarde, el viento se suavizará, lo que permitirá disfrutar de un ambiente más tranquilo.

No se esperan precipitaciones en el transcurso del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

Sin embargo, hacia la tarde, se anticipan intervalos nubosos que podrían aparecer, aunque no se prevé que afecten significativamente la claridad del cielo. La probabilidad de tormentas es también baja, con un 20% de posibilidad de que se presenten en la franja horaria de 20:00 a 02:00, aunque esto no debería ser motivo de preocupación para los planes diurnos.

En resumen, Morón de la Frontera disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, ideal para aprovechar al máximo el aire libre. Con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, es una excelente oportunidad para disfrutar de la belleza del entorno natural.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-08T20:57:12.