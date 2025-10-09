El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, jueves 9 de octubre

El día de hoy, 9 de octubre de 2025, Montilla se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 19°C a las 18°C. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 16°C en las horas centrales del día.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 71% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 60% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. Sin embargo, la ausencia de precipitaciones, con un pronóstico de 0 mm a lo largo del día, asegura que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es ideal para actividades al aire libre.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que variarán entre 4 y 9 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que el día avanza. En la tarde, se prevé que el viento alcance su máxima intensidad, con ráfagas que podrían llegar hasta los 24 km/h. Esto proporcionará un alivio ante el calor, especialmente durante las horas más cálidas del día.

A partir de la tarde, la temperatura comenzará a ascender, alcanzando un pico de 27°C alrededor de las 17:00 horas. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, se espera un descenso gradual, con temperaturas que rondarán los 22°C hacia el final del día. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se podrá apreciar a las 19:49 horas.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que refuerza la idea de un tiempo estable y tranquilo. Sin embargo, se anticipa un aumento en la probabilidad de precipitaciones hacia la tarde-noche, aunque esto no debería afectar significativamente las actividades diurnas.

En resumen, Montilla disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre, con un viento moderado que aportará frescura. La combinación de temperaturas agradables y cielos despejados promete un día placentero para todos los habitantes y visitantes de la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-08T20:57:12.