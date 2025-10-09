El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, jueves 9 de octubre

El día de hoy, 9 de octubre de 2025, se presenta en Moguer con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 19 grados , descendiendo ligeramente a 18 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando hasta alcanzar los 15 grados a las 06:00. Sin embargo, a partir de las 09:00, comenzará un ascenso que llevará el termómetro a 16 grados a las 09:00 y alcanzará un máximo de 27 grados a las 16:00. Este aumento en la temperatura será acompañado por una disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 65% y bajará hasta un 38% en las horas más cálidas del día.

El viento también jugará un papel importante en la sensación térmica. Durante la mañana, se registrarán vientos del noroeste con velocidades que oscilarán entre 5 y 13 km/h. A medida que el día avanza, el viento cambiará de dirección hacia el suroeste, aumentando su intensidad. A las 16:00, se prevé que la velocidad del viento alcance los 35 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura a pesar de las altas temperaturas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en cualquier momento del día. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es ideal para actividades al aire libre y eventos programados.

La puesta de sol se producirá a las 19:58, marcando el final de un día que promete ser cálido y soleado. Las condiciones climáticas son perfectas para disfrutar de un paseo por el campo o una cena al aire libre, ya que las temperaturas se mantendrán agradables incluso al caer la noche.

En resumen, Moguer disfrutará de un día espléndido, con cielos despejados, temperaturas cálidas y vientos moderados, lo que lo convierte en un día ideal para disfrutar de la naturaleza y actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-08T20:57:12.