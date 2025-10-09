El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, jueves 9 de octubre

El día de hoy, 9 de octubre de 2025, Martos se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 19 y 14 grados , con una humedad relativa que comenzará en un 61% y alcanzará hasta un 83% en las horas más frescas. El viento soplará del suroeste a una velocidad de 4 km/h, aumentando ligeramente a medida que avanza la mañana.

A partir de las 9 de la mañana, la temperatura comenzará a descender gradualmente, alcanzando los 16 grados a las 9 y 10 de la mañana. La humedad se mantendrá alta, rondando el 76%, lo que podría generar una sensación de mayor frescura. El viento cambiará de dirección hacia el este, con velocidades que oscilarán entre 2 y 5 km/h.

Durante la tarde, se espera un aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 26 grados entre las 5 y 6 de la tarde. Sin embargo, a medida que el día avanza, la probabilidad de precipitaciones comenzará a aumentar, especialmente a partir de las 2 de la tarde, donde se prevé un 95% de probabilidad de lluvia, aunque se estima que será escasa, con acumulaciones de hasta 0.1 mm. Esto se debe a la llegada de intervalos nubosos que podrían traer consigo algunas lluvias ligeras.

La tarde también traerá consigo un aumento en la actividad del viento, que alcanzará su máxima velocidad de 36 km/h desde el este entre las 8 y 9 de la noche. Esto podría generar ráfagas más intensas, especialmente en zonas abiertas. La humedad relativa comenzará a descender, llegando a un 57% hacia el final de la tarde.

Al caer la noche, las temperaturas volverán a descender, situándose en torno a los 20 grados a las 11 de la noche. El cielo se mantendrá mayormente nuboso, con algunas nubes altas que podrían hacer su aparición. La probabilidad de tormentas también se incrementará, alcanzando un 20% hacia el final del día.

En resumen, Martos experimentará un día mayormente despejado con un aumento de nubosidad y probabilidad de lluvias ligeras en la tarde, acompañado de un viento moderado. Se recomienda a los habitantes estar preparados para posibles cambios en el tiempo a medida que avanza el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-08T20:57:12.