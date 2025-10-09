El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, jueves 9 de octubre

El día de hoy, 9 de octubre de 2025, Marchena se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas comenzarán en torno a los 20 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 18 grados a las 02:00 y 03:00 horas. A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 19 grados a las 01:00 y 17 grados a las 04:00.

Durante la tarde, las temperaturas continuarán en ascenso, alcanzando un máximo de 29 grados a las 17:00 horas. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 73% y el 95% en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a medida que el día avanza, llegando a un 40% hacia el final de la jornada. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de humedad podría hacer que se perciba un poco más caluroso en las horas centrales.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán rachas de hasta 17 km/h, disminuyendo a 6 km/h hacia la tarde. Sin embargo, se anticipa que el viento aumente nuevamente en la tarde, alcanzando velocidades de hasta 29 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante el calor.

En cuanto a la probabilidad de precipitaciones, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Sin embargo, hacia la tarde, existe una probabilidad del 30% de tormentas, aunque esto no debería afectar significativamente el tiempo mayormente despejado que se anticipa.

La puesta de sol se producirá a las 19:53, marcando el final de un día que promete ser cálido y soleado. Los habitantes de Marchena podrán disfrutar de actividades al aire libre, aprovechando el tiempo favorable. Es recomendable mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas más calurosas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-08T20:57:12.