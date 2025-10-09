El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, jueves 9 de octubre

El día de hoy, 9 de octubre de 2025, Mairena del Aljarafe disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que los rayos del sol iluminen la jornada. Desde la madrugada hasta el atardecer, la visibilidad será excelente, lo que hará que sea un día ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 29 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde. Se espera que la temperatura más baja se registre a primera hora de la mañana, con un termómetro marcando 15 grados, mientras que en la tarde se alcanzarán los 29 grados, proporcionando un ambiente cálido y agradable.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 81% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 33% en las horas más cálidas. Esta reducción en la humedad contribuirá a que la sensación térmica sea más confortable, especialmente durante la tarde, cuando las temperaturas sean más elevadas.

En cuanto al viento, se prevé que sople del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 37 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 37 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante ante el calor del día. Sin embargo, se recomienda tener precaución en áreas abiertas, ya que el viento puede ser más fuerte en esos espacios.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. La probabilidad de tormentas también es nula, lo que refuerza la idea de que será un día tranquilo y soleado.

A medida que se acerque el ocaso, que ocurrirá a las 19:55, las temperaturas comenzarán a descender, ofreciendo un ambiente más fresco para la noche. La puesta de sol será un espectáculo visual, con cielos despejados que permitirán disfrutar de un atardecer pintoresco.

En resumen, Mairena del Aljarafe vivirá un día de clima primaveral, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y vientos moderados. Es una excelente oportunidad para salir y aprovechar el buen tiempo antes de que lleguen los días más fríos del otoño.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-08T20:57:12.