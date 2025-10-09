El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, jueves 9 de octubre

El día de hoy, 9 de octubre de 2025, Mairena del Alcor se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que oscilarán entre los 19°C y 17°C en las primeras horas, descendiendo ligeramente a medida que avanza la mañana.

A medida que el día progresa, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo en torno a las 15:00 horas, donde se prevé un aumento hasta los 28°C. Este calor será acompañado por una humedad relativa que, aunque comenzará alta en la mañana (79%), irá disminuyendo a lo largo del día, alcanzando niveles más cómodos de entre el 36% y el 51% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación térmica será más llevadera a medida que avance el día.

El viento soplará del sur, con velocidades que variarán entre 5 y 19 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante las altas temperaturas. Este viento, aunque moderado, puede ser suficiente para refrescar el ambiente, especialmente durante las horas más calurosas.

En cuanto a la probabilidad de precipitaciones, se prevé un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia durante la mayor parte del día. Sin embargo, hacia el final de la jornada, existe una ligera posibilidad de tormentas, con un 15% de probabilidad entre las 20:00 y 02:00 horas. Esto podría ser un factor a tener en cuenta para aquellos que planeen actividades al aire libre por la noche.

La visibilidad será óptima durante todo el día, lo que permitirá disfrutar de un paisaje claro y luminoso. La salida del sol se producirá a las 08:25, y el ocaso se espera para las 19:54, brindando un día largo y soleado ideal para actividades al aire libre.

En resumen, Mairena del Alcor disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con temperaturas agradables y un viento moderado que ayudará a mitigar el calor. Se recomienda a los ciudadanos aprovechar el buen tiempo, pero estar atentos a la posibilidad de tormentas por la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-08T20:57:12.