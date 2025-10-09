El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, jueves 9 de octubre

El día de hoy, 9 de octubre de 2025, Lucena se presentará con un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán despejados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas comenzarán en torno a los 19 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 18 grados a la 01:00, y continuando con una tendencia a la baja hasta alcanzar los 15 grados en las horas más frescas de la mañana.

A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en las temperaturas, alcanzando un máximo de 26 grados en la tarde, alrededor de las 17:00 horas. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 69% y el 40% a lo largo del día, lo que podría generar una sensación de calor moderada, especialmente en las horas centrales.

Sin embargo, hacia la tarde, a partir de las 14:00 horas, se anticipan intervalos nubosos que podrían cubrir parcialmente el cielo. A pesar de esta nubosidad, las condiciones seguirán siendo mayormente favorables, con una probabilidad de precipitación del 35% entre las 14:00 y las 20:00 horas, aunque no se prevén lluvias significativas. La probabilidad de tormentas también se sitúa en un 35% en el mismo periodo, lo que sugiere que, aunque hay un riesgo, es bajo y no se espera que afecte de manera considerable las actividades al aire libre.

El viento soplará predominantemente del sureste, con velocidades que variarán entre 4 y 11 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esto proporcionará una brisa agradable que ayudará a mitigar la sensación de calor en las horas más cálidas del día.

En resumen, Lucena disfrutará de un día mayormente soleado con temperaturas agradables, aunque se recomienda estar atentos a la posible aparición de nubes y un ligero riesgo de tormentas por la tarde. Es un día ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se mantenga la precaución ante la posibilidad de cambios en el tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-08T20:57:12.