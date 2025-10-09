El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, jueves 9 de octubre

El día de hoy, 9 de octubre de 2025, Lora del Río se presentará con un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán despejados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. A medida que avance el día, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 29 grados en las horas centrales, lo que sugiere un día cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, con valores que rondan el 74% al amanecer, pero disminuirá gradualmente a medida que la temperatura se eleve, alcanzando un 37% hacia la tarde. Esto indica que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde ofrecerá un ambiente más seco y confortable.

En cuanto al viento, se espera que sople del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando a 17 km/h hacia la tarde. Esta brisa suave será un alivio ante el calor, haciendo que la sensación térmica sea más agradable. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, en las horas de mayor calor, el viento podría disminuir ligeramente, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa.

A lo largo de la tarde, se prevén intervalos nubosos, especialmente a partir de las 14:00 horas, aunque no se anticipan precipitaciones significativas. La probabilidad de lluvia es baja, con un 45% de probabilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas, y un 40% entre las 20:00 y las 02:00 horas del día siguiente. Sin embargo, la posibilidad de tormentas es prácticamente nula, lo que sugiere que cualquier nubosidad que se presente no traerá consigo condiciones adversas.

Al caer la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 21 grados hacia las 23:00 horas. Los cielos se mantendrán mayormente cubiertos, pero sin expectativas de lluvia. La puesta de sol se producirá a las 19:53, marcando el final de un día que, aunque cálido, ofrecerá momentos agradables para disfrutar del aire libre.

En resumen, el tiempo en Lora del Río para hoy se caracteriza por un ambiente mayormente despejado, temperaturas cálidas y una brisa suave, ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-08T20:57:12.