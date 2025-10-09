El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, jueves 9 de octubre

El día de hoy, 9 de octubre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Linares, con temperaturas que oscilarán entre los 16 y 26 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente, alcanzando una temperatura de 22 grados a las 00:00 horas y manteniéndose en torno a los 21 grados durante la madrugada.

A medida que avance la mañana, las temperaturas irán descendiendo ligeramente, alcanzando los 19 grados a las 04:00 horas y 18 grados a las 06:00 horas. Sin embargo, a partir de las 10:00 horas, se prevé un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 25 grados a las 14:00 horas, lo que hará que la sensación térmica sea bastante agradable para disfrutar de actividades al aire libre.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 48% a las 00:00 horas y aumentando hasta un 86% en las primeras horas de la mañana. A medida que el día avance, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 40% por la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más seco y cómodo.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará de dirección variable, predominando del sur y suroeste en las primeras horas del día, con velocidades que oscilarán entre 6 y 12 km/h. A medida que avance la tarde, el viento cambiará a dirección noreste, alcanzando ráfagas de hasta 20 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente.

No se prevén precipitaciones significativas durante el día, con un 0% de probabilidad de lluvia hasta las 14:00 horas. Sin embargo, a partir de esa hora, la probabilidad de lluvia aumentará a un 100% entre las 14:00 y las 20:00 horas, con un pronóstico de tormentas y lluvias escasas. Esto podría generar un cambio en las condiciones climáticas, por lo que se recomienda a los ciudadanos estar preparados para posibles chubascos en la tarde.

En resumen, el día comenzará con un tiempo despejado y temperaturas agradables, pero se recomienda estar atentos a la evolución del tiempo por la tarde, ya que se prevén cambios significativos en las condiciones meteorológicas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-08T20:57:12.