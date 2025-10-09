El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, jueves 9 de octubre

El día de hoy, 9 de octubre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Lebrija, con temperaturas que oscilarán entre los 15 y 27 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A medida que avance la jornada, las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 27 grados.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando el 100% en la madrugada, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad comenzará a disminuir, situándose en torno al 46% por la tarde. Esto contribuirá a que el tiempo se sienta más agradable y cómodo para las actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se registrarán vientos del sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 7 y 15 km/h. Durante la mañana, se espera que el viento sople a una velocidad de 14 km/h, lo que podría proporcionar un ligero alivio ante las altas temperaturas. A medida que el día progrese, la velocidad del viento podría aumentar, alcanzando hasta 28 km/h en las horas de la tarde, lo que ayudará a refrescar el ambiente.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Lebrija podrán disfrutar de un día soleado sin la preocupación de lluvias. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de que será un día ideal para realizar actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un café en una terraza.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá despejado, permitiendo que las temperaturas desciendan gradualmente. Se espera que la temperatura mínima alcance los 15 grados durante la madrugada del 10 de octubre. La puesta de sol se producirá a las 19:56, ofreciendo un espectáculo visual que los residentes podrán disfrutar antes de que caiga la noche.

En resumen, el tiempo en Lebrija para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y vientos suaves que harán de este día una experiencia placentera.

