El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, jueves 9 de octubre

El día de hoy, 9 de octubre de 2025, se espera en Jaén un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 21°C al amanecer y descenderán gradualmente a 20°C en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se prevé un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 26°C en la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 55% por la mañana y bajando a un 40% hacia la tarde. Esto podría contribuir a una sensación de calor más intensa durante las horas pico, especialmente con la combinación de temperaturas elevadas y una humedad que, aunque baja, puede hacer que el tiempo se sienta más cálido.

A partir de la tarde, se anticipa un cambio en las condiciones meteorológicas. Desde las 14:00 hasta las 20:00 horas, se prevén intervalos nubosos con posibilidad de lluvia escasa. La probabilidad de precipitación es del 95% en este periodo, lo que indica que es muy probable que se produzcan algunas lluvias ligeras. Sin embargo, la cantidad de precipitación esperada es mínima, con valores que rondan los 0.1 mm, por lo que no se anticipan acumulaciones significativas.

El viento soplará predominantemente del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 25 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 43 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente al caer la tarde. Este viento podría ayudar a dispersar las nubes que se formen, permitiendo que el sol vuelva a brillar en la noche.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 15% de posibilidad en las horas de la tarde, lo que sugiere que, aunque hay condiciones para la lluvia, es poco probable que se desarrollen tormentas significativas. La noche se presentará con cielos parcialmente cubiertos, y las temperaturas descenderán a unos agradables 20°C hacia el final del día.

En resumen, el día en Jaén se caracterizará por un inicio despejado, seguido de un aumento en la nubosidad y la posibilidad de lluvias ligeras por la tarde, todo ello en un ambiente cálido y con vientos moderados.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-08T20:57:12.