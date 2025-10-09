El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, jueves 9 de octubre

El día de hoy, 9 de octubre de 2025, Coria del Río se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada soleada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, manteniendo esta tendencia a lo largo del día. Las temperaturas comenzarán en torno a los 19 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta los 16 grados en las primeras horas de la mañana, antes de comenzar a ascender nuevamente.

A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 30 grados en su punto máximo alrededor de las 17:00 horas. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 35% y el 89%, siendo más alta en las primeras horas del día y disminuyendo conforme se acerque la tarde. La combinación de temperaturas cálidas y una humedad moderada puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, especialmente durante las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 17 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero a lo largo del día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado.

La probabilidad de tormentas también es nula, lo que significa que los residentes de Coria del Río pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los paisajes y del ambiente natural que rodea la localidad.

En resumen, el día de hoy en Coria del Río se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre, con un tiempo cálido y despejado. Se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y que tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas más calurosas de la tarde. Con un cielo despejado y temperaturas agradables, es un día ideal para paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse al sol.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-08T20:57:12.