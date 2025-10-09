El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, jueves 9 de octubre

El día de hoy, 9 de octubre de 2025, Córdoba se presenta con un tiempo variable que comenzará con cielos poco nubosos y despejados durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 20°C al amanecer y descenderán gradualmente a 18°C en las primeras horas del día. La humedad relativa será alta, alcanzando un 79% en la mañana, lo que puede generar una sensación de bochorno.

A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas continúen su descenso, alcanzando los 16°C hacia el mediodía. La nubosidad aumentará, y para la tarde se prevén intervalos nubosos con posibilidad de lluvia escasa. La probabilidad de precipitación se incrementa notablemente entre las 14:00 y las 20:00 horas, con un 75% de probabilidad de lluvia, lo que podría traer consigo tormentas aisladas. La precipitación acumulada podría ser de hasta 0.1 mm en este periodo.

El viento soplará predominantemente del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 10 y 15 km/h, aumentando en intensidad hacia la tarde, donde se prevén rachas de hasta 21 km/h. Esto podría contribuir a una sensación térmica más fresca, especialmente en las horas de la tarde, cuando la temperatura podría bajar a 14°C.

A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 22°C hacia las 21:00 horas. La humedad relativa aumentará, llegando a un 75% al final del día, lo que podría generar un ambiente más pesado y húmedo. Las condiciones de cielo se tornarán más cubiertas, y se espera que las nubes altas dominen el panorama nocturno.

Es importante que los cordobeses estén atentos a las condiciones meteorológicas, especialmente durante la tarde, cuando la posibilidad de tormentas puede afectar actividades al aire libre. Se recomienda llevar paraguas y estar preparados para cambios bruscos en el tiempo. La puesta de sol se producirá a las 19:50, marcando el final de un día que, aunque comenzará con cielos despejados, se transformará en un ambiente más inestable y húmedo a medida que avance la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-08T20:57:12.