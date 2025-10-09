El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, jueves 9 de octubre

El día de hoy, 9 de octubre de 2025, Castilleja de la Cuesta disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que los rayos del sol iluminen la localidad durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la tarde, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan estables, con temperaturas que oscilarán entre los 19°C en las primeras horas y alcanzarán un máximo de 29°C en la tarde. Esta variación térmica sugiere un día cálido, ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 73% por la mañana y descendiendo a un 35% hacia la tarde. Esto indica que, aunque el ambiente será cálido, no se prevén sensaciones de bochorno, lo que hará que el tiempo sea más agradable para disfrutar de paseos o actividades deportivas.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán ráfagas de hasta 13 km/h, aumentando a 32 km/h en la tarde. Esta brisa será refrescante y contribuirá a moderar la sensación térmica, especialmente durante las horas más cálidas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. Sin embargo, hacia la tarde, existe una ligera probabilidad de tormentas, con un 15% de posibilidad entre las 20:00 y las 02:00 horas. A pesar de esto, la mayor parte del día se mantendrá seco y soleado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso a las 19:55.

La probabilidad de precipitación es prácticamente nula durante el día, con un 0% hasta las 20:00 horas, lo que refuerza la idea de un día sin lluvias. Sin embargo, es recomendable estar atentos a los cambios en el tiempo hacia la noche, ya que la probabilidad de tormentas podría aumentar.

En resumen, Castilleja de la Cuesta experimentará un día mayormente soleado y cálido, con temperaturas agradables y vientos moderados. Es un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, pero se sugiere estar preparados para posibles cambios en el tiempo hacia la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-08T20:57:12.