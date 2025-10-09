El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, jueves 9 de octubre

El día de hoy, 9 de octubre de 2025, se presenta en Cartaya con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 18 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 17 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 72% y aumentando hasta un 89% en las horas centrales del día. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. Sin embargo, la ausencia de precipitaciones, con un pronóstico de 0 mm a lo largo del día, asegura que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es ideal para actividades al aire libre.

El viento soplará desde el noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 20 y 30 km/h en las primeras horas, alcanzando ráfagas de hasta 32 km/h en la tarde. Este viento fresco puede proporcionar un alivio ante las temperaturas que, aunque no serán excesivamente altas, pueden sentirse más cálidas debido a la humedad. A medida que el día avance, el viento irá disminuyendo, con velocidades que caerán a 10 km/h hacia la noche.

En cuanto a la temperatura, se espera un ligero aumento a medida que se acerque la tarde, alcanzando un máximo de 27 grados alrededor de las 3 de la tarde. Posteriormente, la temperatura comenzará a descender, situándose en torno a los 21 grados hacia el final del día. La puesta de sol está programada para las 20:00, momento en el que las temperaturas comenzarán a bajar de manera más pronunciada.

La noche se presentará despejada, lo que permitirá una buena visibilidad de las estrellas y un ambiente tranquilo. La temperatura mínima se espera que ronde los 5 grados hacia la medianoche, por lo que se recomienda llevar una chaqueta ligera si se planea estar al aire libre.

En resumen, el día en Cartaya se perfila como ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un tiempo cálido y despejado, sin riesgo de lluvias y con un viento que, aunque fresco, será agradable.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-08T20:57:12.