El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, jueves 9 de octubre

El día de hoy, 9 de octubre de 2025, Carmona se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 19 y 17 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 89% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno, especialmente en la mañana.

A medida que avance el día, se espera que las temperaturas aumenten, alcanzando un máximo de 28 grados en la tarde. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de una ligera disminución en la humedad, que bajará a niveles más cómodos, alrededor del 35% hacia la tarde. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, aunque el cielo se mantenga despejado, la sensación térmica puede ser más cálida debido a la combinación de temperatura y humedad.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 6 y 21 km/h. En las horas más cálidas del día, se prevé que el viento alcance su máxima intensidad, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Las ráfagas de viento podrían llegar hasta los 35 km/h en la tarde, lo que podría ser notable, especialmente en áreas abiertas.

En cuanto a la probabilidad de precipitaciones, se prevé que el día transcurra sin lluvias, ya que la probabilidad de precipitación es del 0% durante la mayor parte del día, aumentando ligeramente a un 5% en la tarde, aunque esto no debería afectar las actividades al aire libre. La probabilidad de tormentas también se mantiene en niveles bajos, lo que refuerza la idea de un día tranquilo y soleado.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 21 grados hacia el final del día. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 19:53. La noche se presentará fresca, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para mayor comodidad.

En resumen, el tiempo en Carmona para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y vientos suaves.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-08T20:57:12.