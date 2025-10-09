El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, jueves 9 de octubre

El día de hoy, 9 de octubre de 2025, se espera en Camas un tiempo mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 17 y 30 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A las 00:00 horas, la temperatura será de 19 grados, descendiendo ligeramente a 18 grados a la 01:00 y alcanzando los 17 grados entre las 02:00 y las 04:00.

A medida que avance la mañana, se prevé un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 20 grados a las 10:00 y subiendo hasta los 28 grados para las 15:00. La tarde será cálida, con un pico de 30 grados a las 17:00, lo que sugiere que será un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol, ya que la radiación solar puede ser intensa.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 79% a la medianoche y disminuyendo gradualmente hasta un 31% hacia las 17:00. Esto indica que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde se sentirá más seca y cómoda. Por la noche, la humedad aumentará nuevamente, alcanzando un 74% a las 23:00.

En cuanto al viento, se espera que sople del sur con velocidades que oscilarán entre 2 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 32 km/h a las 18:00. Este viento puede proporcionar un alivio del calor, especialmente durante las horas más cálidas del día.

No se prevén precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia es nula durante la mayor parte del día, con un ligero aumento en la probabilidad de tormentas hacia la tarde, aunque se mantiene en un 5% entre las 14:00 y las 20:00. Esto sugiere que, aunque hay una mínima posibilidad de tormenta, es poco probable que afecte el tiempo general del día.

En resumen, el 9 de octubre de 2025, Camas disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre, con un viento moderado que ayudará a mitigar el calor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-08T20:57:12.