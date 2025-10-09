El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, jueves 9 de octubre

El día de hoy, 9 de octubre de 2025, se presenta en Cabra con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 15 y 19 grados , con una humedad relativa que rondará el 68% al 79%. Este ambiente fresco y despejado es ideal para actividades al aire libre, ya que se prevé que el viento sople de dirección sur a una velocidad de 5 km/h, lo que contribuirá a una sensación de confort.

A medida que avance el día, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 27 grados en la tarde. La humedad comenzará a descender, lo que permitirá que el calor se sienta de manera más intensa. Sin embargo, se espera que a partir de la tarde, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, el cielo se cubra parcialmente con intervalos nubosos y se presenten posibilidades de lluvia escasa. La probabilidad de precipitación en este periodo es del 55%, lo que sugiere que algunos chubascos ligeros podrían ocurrir, aunque no se anticipa que sean significativos.

El viento también experimentará un aumento en su intensidad, alcanzando rachas de hasta 28 km/h desde el noreste en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas. A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 22 grados hacia la medianoche.

Es importante destacar que, aunque la probabilidad de tormentas es baja, se recomienda a los ciudadanos estar atentos a posibles cambios en el tiempo, especialmente en la tarde, cuando las condiciones pueden volverse más inestables. La combinación de temperaturas cálidas y la llegada de nubes podría generar un ambiente propenso a la formación de tormentas aisladas.

En resumen, el día en Cabra se caracterizará por un inicio despejado, seguido de un aumento de nubosidad y la posibilidad de lluvias ligeras por la tarde. Las temperaturas serán agradables, pero se recomienda precaución ante posibles cambios en el tiempo a medida que avance el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-08T20:57:12.