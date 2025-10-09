El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, jueves 9 de octubre

Hoy, 9 de octubre de 2025, Las Cabezas de San Juan se prepara para un día mayormente despejado, con temperaturas agradables que oscilarán entre los 15 y 28 grados a lo largo de las diferentes horas del día. Desde la madrugada, el cielo se mantendrá despejado, permitiendo que la luz del sol ilumine la localidad desde temprano, con un orto previsto a las 08:25. A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a elevarse, alcanzando los 19 grados a las 09:00 y subiendo gradualmente hasta llegar a los 27 grados hacia la tarde.

La humedad relativa será alta en las primeras horas del día, alcanzando un 100% en la madrugada, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 40-60% durante las horas más cálidas. Esto contribuirá a un ambiente más cómodo para las actividades al aire libre.

El viento soplará del sur a lo largo del día, con velocidades que variarán entre 8 y 14 km/h. Las ráfagas máximas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas. La dirección del viento será predominantemente del sur y suroeste, lo que podría influir en la sensación térmica, haciendo que las temperaturas se sientan un poco más frescas en comparación con los valores reales.

No se esperan precipitaciones en el transcurso del día, lo que significa que los residentes y visitantes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, con un valor de 28 grados a las 16:00. Sin embargo, conforme se aproxime el ocaso, previsto para las 19:55, las temperaturas comenzarán a descender, llegando a los 22 grados a las 21:00. La noche se presentará fresca, con cielos despejados que permitirán una buena visibilidad de las estrellas.

En resumen, el día de hoy en Las Cabezas de San Juan se perfila como ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un tiempo cálido y soleado, sin riesgo de lluvias y con un viento suave que hará más placentera la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-08T20:57:12.