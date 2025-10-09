El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, jueves 9 de octubre

El día de hoy, 9 de octubre de 2025, Bormujos se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que se traducirá en una buena visibilidad y un sol radiante que acompañará a los habitantes durante el día. Las temperaturas oscilarán entre los 19°C en la madrugada y alcanzarán un máximo de 29°C en las horas más cálidas de la tarde, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 70% por la mañana y descendiendo a un 34% hacia la tarde. Esto significa que, aunque el día será cálido, la sensación térmica no será excesivamente sofocante, lo que permitirá disfrutar de un ambiente confortable. Sin embargo, es recomendable mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas pico.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el suroeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. Por la mañana, el viento será ligero, alcanzando velocidades de hasta 9 km/h, pero a medida que avance la tarde, se intensificará, alcanzando ráfagas de hasta 38 km/h. Esto podría generar una sensación refrescante, especialmente durante las horas más calurosas, aunque también se recomienda tener precaución con objetos ligeros que puedan ser arrastrados por el viento.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá riesgo de lluvias. Las probabilidades de tormenta son nulas, lo que refuerza la idea de un día soleado y tranquilo. Sin embargo, hacia la tarde, existe una ligera posibilidad de que se presenten algunas nubes, aunque no se espera que afecten significativamente el tiempo general.

En resumen, Bormujos disfrutará de un día soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre. Con temperaturas agradables y un viento moderado, será un buen momento para salir y disfrutar de la naturaleza o realizar actividades deportivas. Recuerde protegerse del sol y mantenerse hidratado para aprovechar al máximo este hermoso día de octubre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-08T20:57:12.