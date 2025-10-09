El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, jueves 9 de octubre

El día de hoy, 9 de octubre de 2025, Baeza se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 20 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un máximo de 25 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 51% por la mañana y aumentando gradualmente hasta un 66% hacia la tarde. Esto podría generar una sensación de calidez, especialmente durante las horas más soleadas. Sin embargo, la brisa suave del viento, que soplará principalmente del oeste, ayudará a mitigar cualquier incomodidad por el calor. Las velocidades del viento oscilarán entre 10 y 23 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 38 km/h en las horas de la tarde.

A lo largo del día, el cielo se mantendrá mayormente despejado, aunque se prevén algunas nubes altas y poco nubosas en la tarde, especialmente hacia el final del día. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia es muy baja, con un 0% durante la mayor parte del día y un leve aumento a un 1% hacia la tarde. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por el tiempo.

En cuanto a la noche, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso espectáculo estelar. Las temperaturas nocturnas descenderán a alrededor de 20 grados, proporcionando un ambiente fresco y agradable para las actividades nocturnas. La brisa continuará, aunque con menor intensidad, lo que hará que la noche sea ideal para paseos o cenas al aire libre.

En resumen, el tiempo en Baeza para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y una brisa suave. No se prevén lluvias, lo que permitirá a los habitantes y visitantes disfrutar de un día pleno de sol y confort.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-08T20:57:12.