El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, jueves 9 de octubre

El día de hoy, 9 de octubre de 2025, Baena se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 15 y 28 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 20 grados, descendiendo ligeramente hasta los 16 grados en las horas más frescas de la mañana. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 28 grados.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 62% por la mañana y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando un 36% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación térmica no será excesivamente sofocante, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con una velocidad que variará entre 2 y 18 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 42 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Es recomendable que quienes planeen estar al aire libre tomen precauciones ante estas ráfagas, especialmente si se encuentran en áreas expuestas.

A lo largo de la tarde, se espera un cambio en las condiciones meteorológicas. A partir de las 14:00 horas, la probabilidad de precipitación aumentará, alcanzando un 80% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Sin embargo, las lluvias previstas serán escasas, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm, lo que sugiere que, aunque hay posibilidad de intervalos nubosos y algunas gotas, no se anticipa un evento de lluvia significativo.

La probabilidad de tormentas también se incrementa en este mismo periodo, alcanzando un 70%. Esto podría generar algunas tormentas aisladas, pero se espera que sean de corta duración y no afecten de manera considerable las actividades diarias.

En resumen, Baena disfrutará de un inicio de jornada soleado y cálido, con un cambio hacia condiciones más inestables en la tarde. Se recomienda a los ciudadanos estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y prepararse para posibles cambios en el tiempo a medida que avanza el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-08T20:57:12.