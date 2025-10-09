El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, jueves 9 de octubre

El día de hoy, 9 de octubre de 2025, Andújar se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. A medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, especialmente en la tarde, con intervalos nubosos que podrían traer consigo algunas lluvias escasas. La probabilidad de precipitación se incrementa notablemente entre las 14:00 y las 20:00 horas, alcanzando un 100% en este periodo, lo que sugiere que es recomendable llevar un paraguas si se planea salir.

Las temperaturas oscilarán entre los 14°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 29°C en las horas más cálidas de la tarde. Este aumento de temperatura, combinado con la humedad relativa que se mantendrá en torno al 40% durante la tarde, podría generar una sensación de calor moderado. Sin embargo, al caer la tarde, la temperatura comenzará a descender, lo que proporcionará un alivio tras el calor del día.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos del oeste con velocidades de hasta 12 km/h, que irán aumentando a medida que avance el día, alcanzando ráfagas de hasta 50 km/h en la tarde. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente cuando se combine con la nubosidad y la posible lluvia.

La probabilidad de tormentas también se incrementa en la tarde, con un 75% de posibilidad de que se produzcan tormentas acompañadas de lluvia escasa. Por lo tanto, es aconsejable estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y prepararse para posibles cambios en el tiempo.

En resumen, Andújar experimentará un día con un inicio despejado que dará paso a un aumento de la nubosidad y la posibilidad de lluvias por la tarde. Las temperaturas serán cálidas, pero el viento y la llegada de la nubosidad podrían hacer que la sensación térmica sea más agradable. Es un día en el que se recomienda estar preparado para cambios en el tiempo, especialmente en las horas centrales de la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-08T20:57:12.