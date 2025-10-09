El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, jueves 9 de octubre

El día de hoy, 9 de octubre de 2025, Aljaraque se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 18 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 17 grados a media mañana.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 74% y aumentando hasta un 100% en las horas más frescas de la mañana. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas del día. Sin embargo, a medida que el sol se eleve, se espera que la humedad comience a disminuir, lo que contribuirá a un ambiente más confortable.

Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, con valores que oscilarán entre los 24 y 27 grados . Este aumento en la temperatura se verá acompañado de un cielo despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente de manera efectiva. La tarde será ideal para actividades al aire libre, ya que no se prevén precipitaciones en ninguna de las horas del día.

El viento soplará desde el noroeste, con velocidades que variarán entre los 15 y 28 km/h. Este viento, aunque moderado, puede proporcionar un alivio agradable del calor en las horas más cálidas del día. A medida que se acerque la tarde, la velocidad del viento disminuirá, lo que permitirá que la sensación térmica se mantenga en niveles agradables.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados hacia el final del día. La humedad aumentará gradualmente, lo que podría hacer que la noche se sienta un poco más fresca. El ocaso está previsto para las 19:59, momento en el cual el cielo seguirá despejado, ofreciendo una vista clara de las estrellas.

En resumen, el día de hoy en Aljaraque se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin posibilidad de lluvia. Se recomienda a los habitantes y visitantes aprovechar el buen tiempo para realizar actividades al exterior, ya que las condiciones climáticas serán favorables durante todo el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-08T20:57:12.