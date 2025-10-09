El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, jueves 9 de octubre

El día de hoy, 9 de octubre de 2025, Alcalá la Real se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 13 y 23 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana se caracterizarán por un ambiente fresco, con temperaturas alrededor de los 16 grados y una humedad relativa que alcanzará el 73%. A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando su punto máximo en torno a las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 23 grados.

El viento soplará desde el norte-noroeste, con velocidades que variarán entre 10 y 13 km/h, lo que aportará una sensación de frescura, especialmente durante las horas más cálidas. A lo largo de la tarde, se prevé que el viento se intensifique, alcanzando rachas de hasta 32 km/h, lo que podría generar un ambiente algo más fresco al caer la tarde.

Sin embargo, a partir de la tarde, la situación meteorológica comenzará a cambiar. A partir de las 14:00 horas, se prevé un aumento en la nubosidad, con intervalos nubosos que podrían dar paso a cielos más cubiertos. La probabilidad de precipitación se incrementará notablemente, alcanzando un 85% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Aunque la cantidad de lluvia esperada es escasa, con valores que rondan los 0.1 mm, es posible que se produzcan tormentas aisladas, especialmente en la franja horaria de la tarde.

La tarde también traerá consigo un aumento en la humedad relativa, que podría llegar a un 91% hacia las 08:00 horas, lo que podría generar una sensación de bochorno. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 16 grados hacia las 23:00 horas.

Es importante que los habitantes de Alcalá la Real se preparen para un cambio en las condiciones meteorológicas a medida que avanza el día. Aunque la mañana será ideal para actividades al aire libre, se recomienda estar atentos a las alertas meteorológicas y considerar la posibilidad de llevar paraguas o impermeables si se planea salir por la tarde. La jornada cerrará con cielos cubiertos y temperaturas que se mantendrán frescas, marcando el inicio de un cambio en el tiempo que podría continuar en los días siguientes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-08T20:57:12.