El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, jueves 9 de octubre

El día de hoy, 9 de octubre de 2025, Alcalá de Guadaíra disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que se mantendrán a lo largo de la jornada. Desde la madrugada hasta el anochecer, la visibilidad será excelente, permitiendo que los rayos del sol iluminen la ciudad. Las temperaturas oscilarán entre los 20°C en las primeras horas de la mañana y alcanzarán un máximo de 29°C durante la tarde, lo que sugiere un día cálido y agradable.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 79% al amanecer y descendiendo a un 36% hacia la tarde. Esto indica que, aunque el ambiente será cálido, la sensación térmica no será excesivamente sofocante, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin mayores inconvenientes.

En cuanto al viento, se registrará una brisa suave proveniente del sur, con velocidades que oscilarán entre 5 y 23 km/h. Durante las horas más cálidas, el viento alcanzará su máxima intensidad, lo que contribuirá a refrescar el ambiente y a mitigar el calor. No se prevén rachas fuertes, por lo que las condiciones serán ideales para paseos y actividades recreativas.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias ni tormentas. Sin embargo, hacia el final de la tarde, existe una ligera posibilidad de tormenta, con un 15% de probabilidad entre las 20:00 y las 22:00 horas. Aun así, es poco probable que esto afecte significativamente el tiempo general del día.

Los ciudadanos de Alcalá de Guadaíra pueden planificar sus actividades con confianza, ya que el tiempo será propicio para disfrutar de la naturaleza y de los espacios públicos. Las condiciones climáticas son ideales para realizar deportes al aire libre, paseos familiares o simplemente disfrutar de un café en alguna de las terrazas de la ciudad.

En resumen, el 9 de octubre se presenta como un día espléndido en Alcalá de Guadaíra, con cielos despejados, temperaturas agradables y un viento suave que hará que la jornada sea aún más placentera. Se recomienda a los habitantes aprovechar al máximo este día soleado, manteniendo siempre la hidratación adecuada y protegiéndose del sol durante las horas más calurosas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-08T20:57:12.