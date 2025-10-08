El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de octubre

El día de hoy, 8 de octubre de 2025, Utrera se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 22 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 21 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 64% y aumentando gradualmente hasta llegar a un 100% en las horas más frescas de la mañana. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la humedad comenzará a disminuir, lo que contribuirá a una sensación de confort en el ambiente.

En cuanto al viento, se prevé que sople del suroeste con una velocidad que oscilará entre los 8 y 14 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 30 km/h en las horas de mayor actividad, especialmente por la tarde. Esto podría generar una ligera brisa que, combinada con las temperaturas cálidas, hará que el tiempo sea ideal para actividades al aire libre.

A lo largo de la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 30 grados alrededor de las 4 de la tarde. Este calor será acompañado por un cielo mayormente despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten la superficie de la tierra. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones ante la exposición prolongada al sol, especialmente en las horas centrales del día.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias en Utrera durante el día. Esto es un alivio para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por condiciones climáticas adversas. La noche caerá con temperaturas que descenderán a los 22 grados, manteniendo un ambiente cálido y agradable.

En resumen, el tiempo en Utrera para hoy se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar de actividades al aire libre, con cielos despejados, temperaturas cálidas y una brisa suave que hará que la jornada sea placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-07T20:57:12.