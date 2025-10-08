El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de octubre

El día de hoy, 8 de octubre de 2025, se presenta en Úbeda con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 22 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 27 grados en las horas centrales, lo que sugiere un tiempo cálido pero cómodo.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 39% por la mañana y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 50% por la tarde. Esto puede generar una sensación de calor moderada, especialmente durante las horas más cálidas del día. Sin embargo, la combinación de cielos despejados y temperaturas agradables hará que sea un día propicio para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 13 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más calurosas. Este viento moderado también contribuirá a mantener la calidad del aire en niveles óptimos, favoreciendo la actividad física y el disfrute del entorno natural.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean salir a pasear o realizar actividades al aire libre. La ausencia de nubes significativas permitirá que el sol brille con fuerza, y los atardeceres serán especialmente hermosos, con el ocaso programado para las 19:46.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando alrededor de 22 grados hacia el final del día. La combinación de cielos despejados y temperaturas agradables hará que la noche sea ideal para disfrutar de una cena al aire libre o un paseo por la ciudad.

En resumen, el tiempo en Úbeda para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento moderado que hará que la experiencia sea aún más placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-07T20:57:12.