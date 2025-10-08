Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de octubre

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Puente Genil según los datos de la AEMET

El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de octubre

El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de octubre / Diario Córdoba

Diario Córdoba

El día de hoy, 8 de octubre de 2025, Puente Genil se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que rondan los 21 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 30 grados en las horas centrales, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 65% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 34% en las horas más cálidas. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más llevadera, a pesar del calor. Las condiciones de viento serán suaves, predominando del sureste por la mañana y cambiando a direcciones del oeste a lo largo del día. La velocidad del viento oscilará entre 3 y 19 km/h, lo que proporcionará un alivio adicional ante las altas temperaturas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la región.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 28 grados hacia el final del día. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos. El ocaso se producirá a las 19:52, ofreciendo un espectáculo visual con un cielo despejado que permitirá disfrutar de un atardecer espectacular.

En resumen, el tiempo en Puente Genil para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvias. Se recomienda a los habitantes y visitantes aprovechar el buen tiempo, mantenerse hidratados y disfrutar de la belleza del entorno natural que ofrece la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-07T20:57:12.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Los parcelistas celebran la llegada de servicios: «Llevamos toda una vida esperando»
  2. El Ayuntamiento de Córdoba tendrá que indeminzar a la empresa de la grúa con 304.344 euros
  3. El Ayuntamiento de Córdoba inicia una campaña para no dar de comer a las palomas y anuncia sanciones
  4. Estos son los itinerarios y el recorrido de la carrera oficial del Vía Crucis Magno de Córdoba
  5. Ouigo lanza una promoción de billetes desde 9 euros para viajar de Córdoba a Madrid, Sevilla y Málaga
  6. Talavante, Ortega, Aguado y el cordobés Manuel Román, en un festival en Montoro
  7. La lluvia oculta sus cartas y amenaza con apuntarse al Magno Vía Crucis de Córdoba: esto es lo que prevé la Aemet
  8. Varias iglesias de la capital acogen ya a imágenes de la provincia que participarán en el Magno Vía Crucis

El Gobierno aprobará "en unos días" una generación de crédito para financiar la ley de enfermos de ELA

El Gobierno aprobará "en unos días" una generación de crédito para financiar la ley de enfermos de ELA

La Fundación Magtel convoca la VI edición de sus premios en reconocimiento de las mejores iniciativas sociales

La Fundación Magtel convoca la VI edición de sus premios en reconocimiento de las mejores iniciativas sociales

Las neuronas pueden comunicarse a través de una red oculta de nanotubos

Las neuronas pueden comunicarse a través de una red oculta de nanotubos

Cara a cara entre Sánchez y Feijóo: "Sus acusaciones son absolutamente falsas"

Cara a cara entre Sánchez y Feijóo: "Sus acusaciones son absolutamente falsas"

La construcción de vivienda nueva repunta un 20% en 2025, pero sigue siendo insuficiente para cubrir la gran demanda que hay en España

La construcción de vivienda nueva repunta un 20% en 2025, pero sigue siendo insuficiente para cubrir la gran demanda que hay en España

CCOO exige una democracia que priorice los derechos laborales, la justicia social y la igualdad

CCOO exige una democracia que priorice los derechos laborales, la justicia social y la igualdad

El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de octubre

El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de octubre

El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de octubre

El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de octubre
Tracking Pixel Contents