Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de octubre

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Priego de Córdoba según los datos de la AEMET

El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de octubre

El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de octubre / Diario Córdoba

Diario Córdoba

El día de hoy, 8 de octubre de 2025, Priego de Córdoba disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con cielos que se mantendrán limpios durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la mañana, las condiciones serán ideales para actividades al aire libre, ya que las temperaturas oscilarán entre los 17 y 20 grados . La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 61% y descendiendo a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de confort.

A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo en torno a las 15:00 horas, donde se prevé un pico de 26 grados. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de un ligero descenso en la humedad, que caerá hasta un 36% en las horas más cálidas. Por la tarde, las condiciones seguirán siendo favorables, con cielos despejados y temperaturas que se mantendrán agradables, rondando los 25 grados hacia el final de la tarde.

El viento será otro factor a considerar hoy. Predominará del oeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 15 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable del calor, especialmente durante las horas más cálidas. Este viento, aunque moderado, puede ser un buen aliado para quienes planean actividades al aire libre, ya que ayudará a mantener una sensación de frescura.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día. No se esperan lluvias, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados por condiciones climáticas adversas. La ausencia de nubes significativas permitirá que los rayos del sol calienten la atmósfera, haciendo de este un día ideal para disfrutar de la naturaleza o realizar actividades deportivas.

Por la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá una buena visibilidad de las estrellas. En resumen, el tiempo en Priego de Córdoba hoy será perfecto para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento moderado que hará que la experiencia sea aún más placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-07T20:57:12.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Los parcelistas celebran la llegada de servicios: «Llevamos toda una vida esperando»
  2. El Ayuntamiento de Córdoba tendrá que indeminzar a la empresa de la grúa con 304.344 euros
  3. El Ayuntamiento de Córdoba inicia una campaña para no dar de comer a las palomas y anuncia sanciones
  4. Estos son los itinerarios y el recorrido de la carrera oficial del Vía Crucis Magno de Córdoba
  5. Ouigo lanza una promoción de billetes desde 9 euros para viajar de Córdoba a Madrid, Sevilla y Málaga
  6. Talavante, Ortega, Aguado y el cordobés Manuel Román, en un festival en Montoro
  7. La lluvia oculta sus cartas y amenaza con apuntarse al Magno Vía Crucis de Córdoba: esto es lo que prevé la Aemet
  8. Varias iglesias de la capital acogen ya a imágenes de la provincia que participarán en el Magno Vía Crucis

El Gobierno aprobará "en unos días" una generación de crédito para financiar la ley de enfermos de ELA

El Gobierno aprobará "en unos días" una generación de crédito para financiar la ley de enfermos de ELA

La Fundación Magtel convoca la VI edición de sus premios en reconocimiento de las mejores iniciativas sociales

La Fundación Magtel convoca la VI edición de sus premios en reconocimiento de las mejores iniciativas sociales

Las neuronas pueden comunicarse a través de una red oculta de nanotubos

Las neuronas pueden comunicarse a través de una red oculta de nanotubos

Cara a cara entre Sánchez y Feijóo: "Sus acusaciones son absolutamente falsas"

Cara a cara entre Sánchez y Feijóo: "Sus acusaciones son absolutamente falsas"

La construcción de vivienda nueva repunta un 20% en 2025, pero sigue siendo insuficiente para cubrir la gran demanda que hay en España

La construcción de vivienda nueva repunta un 20% en 2025, pero sigue siendo insuficiente para cubrir la gran demanda que hay en España

CCOO exige una democracia que priorice los derechos laborales, la justicia social y la igualdad

CCOO exige una democracia que priorice los derechos laborales, la justicia social y la igualdad

El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de octubre

El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de octubre

El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de octubre

El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de octubre
Tracking Pixel Contents