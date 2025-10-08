El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de octubre

El día de hoy, 8 de octubre de 2025, Priego de Córdoba disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con cielos que se mantendrán limpios durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la mañana, las condiciones serán ideales para actividades al aire libre, ya que las temperaturas oscilarán entre los 17 y 20 grados . La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 61% y descendiendo a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de confort.

A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo en torno a las 15:00 horas, donde se prevé un pico de 26 grados. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de un ligero descenso en la humedad, que caerá hasta un 36% en las horas más cálidas. Por la tarde, las condiciones seguirán siendo favorables, con cielos despejados y temperaturas que se mantendrán agradables, rondando los 25 grados hacia el final de la tarde.

El viento será otro factor a considerar hoy. Predominará del oeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 15 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable del calor, especialmente durante las horas más cálidas. Este viento, aunque moderado, puede ser un buen aliado para quienes planean actividades al aire libre, ya que ayudará a mantener una sensación de frescura.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día. No se esperan lluvias, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados por condiciones climáticas adversas. La ausencia de nubes significativas permitirá que los rayos del sol calienten la atmósfera, haciendo de este un día ideal para disfrutar de la naturaleza o realizar actividades deportivas.

Por la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá una buena visibilidad de las estrellas. En resumen, el tiempo en Priego de Córdoba hoy será perfecto para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento moderado que hará que la experiencia sea aún más placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-07T20:57:12.