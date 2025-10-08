El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de octubre

El día de hoy, 8 de octubre de 2025, Pozoblanco se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 20 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 19 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 48% y aumentando gradualmente hasta un 86% en las horas más frescas de la tarde. Esto puede generar una sensación de mayor frescura, especialmente en las primeras horas del día. Sin embargo, no se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero durante todo el día, lo que es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. En la tarde, se prevé que el viento alcance rachas de hasta 24 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante ante las temperaturas que alcanzarán su punto máximo en torno a los 28 grados a las 3 de la tarde. Esta combinación de viento y temperaturas agradables hará que el tiempo sea ideal para paseos y actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 19:51. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 21 grados a las 9 de la noche, y se espera que la noche se mantenga fresca, con temperaturas que rondarán los 14 grados hacia la medianoche.

En resumen, Pozoblanco disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea un paseo por el campo o una reunión con amigos en una terraza. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables promete un día placentero para todos los habitantes de la localidad.

