El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de octubre

Hoy, 8 de octubre de 2025, Los Palacios y Villafranca se preparan para un día mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso. A medida que avance la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 22 grados , descendiendo ligeramente a 21 grados en las horas siguientes.

Durante la tarde, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 30 grados alrededor de las 16:00 horas. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de un cielo que, aunque mayormente despejado, presentará algunas nubes altas en las horas centrales del día. La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas, alcanzando el 97% a las 07:00, lo que podría generar una sensación de bochorno.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. En la tarde, se prevé que el viento alcance rachas de hasta 30 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante el calor. Sin embargo, la dirección del viento se mantendrá constante, lo que podría influir en la sensación térmica.

A lo largo del día, no se prevén precipitaciones, lo que significa que los habitantes de Los Palacios y Villafranca podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 24 grados a las 20:00 horas. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 19:56. La humedad comenzará a aumentar de nuevo, pero se mantendrá en niveles cómodos para la mayoría de las actividades nocturnas.

En resumen, el día de hoy en Los Palacios y Villafranca se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, un cielo mayormente despejado y sin riesgo de lluvias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-07T20:57:12.