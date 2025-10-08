El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de octubre

El día de hoy, 8 de octubre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Osuna, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso y agradable. Las temperaturas en la mañana oscilarán entre los 22 y 23 grados , lo que sugiere un ambiente templado ideal para actividades al aire libre.

A medida que avance la mañana, las temperaturas continuarán en descenso ligero, alcanzando los 21 grados a media tarde. La humedad relativa será moderada, comenzando en un 63% y aumentando gradualmente hasta un 80% hacia el mediodía. Esto podría generar una sensación de calor más intensa, especialmente en las horas centrales del día.

El viento soplará del sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 7 y 14 km/h. Este viento suave contribuirá a la sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas. Sin embargo, se prevé que hacia la tarde, el viento aumente en intensidad, alcanzando ráfagas de hasta 33 km/h, lo que podría generar un ambiente más dinámico y fresco.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que sea nula durante todo el día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La ausencia de precipitaciones, combinada con el cielo despejado, permitirá que los rayos del sol calienten la superficie, haciendo que las temperaturas alcancen un máximo de 29 grados en las horas de mayor calor.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 22 grados hacia las 23:00 horas. La humedad también comenzará a aumentar, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida. El cielo seguirá despejado, ofreciendo una vista clara de las estrellas y un ambiente tranquilo para disfrutar de la noche.

En resumen, el tiempo en Osuna para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Se recomienda a los habitantes y visitantes aprovechar el buen tiempo, manteniéndose hidratados y protegidos del sol durante las horas más cálidas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-07T20:57:12.