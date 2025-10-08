El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de octubre

El día de hoy, 8 de octubre de 2025, se presenta en Moguer con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 20 grados a media mañana y manteniéndose en torno a los 19 grados durante la tarde.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 75% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta llegar a un 54% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de frescura aumentará conforme se acerque la noche. La combinación de temperaturas moderadas y una humedad en descenso hará que el tiempo sea bastante cómodo para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 10 km/h durante la mañana, aumentando a medida que avance el día. Para la tarde, se anticipa que el viento alcance rachas de hasta 41 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Este aumento en la velocidad del viento será más notable en las horas de la tarde, especialmente entre las 17:00 y las 19:00, cuando se espera que las rachas sean más intensas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permite planificar actividades al aire libre sin preocupaciones. La visibilidad será óptima, favorecida por la ausencia de nubes y la baja humedad.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 22 grados hacia las 20:00, momento en el que el cielo seguirá despejado. La puesta de sol se producirá a las 20:00, ofreciendo un espectáculo visual que los habitantes de Moguer podrán disfrutar sin obstáculos en el horizonte.

En resumen, el tiempo en Moguer para hoy se presenta ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-07T20:57:12.