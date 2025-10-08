El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de octubre

El día de hoy, 8 de octubre de 2025, Martos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 22 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 21 grados a las 2 de la tarde.

La humedad relativa en la mañana se sitúa en un 44%, aumentando gradualmente hasta un 51% en la tarde. Este aumento en la humedad podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente durante las horas centrales del día. Sin embargo, la combinación de cielos despejados y temperaturas moderadas hará que sea un día ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sureste con una velocidad de 5 a 7 km/h en las primeras horas, aumentando a 8 km/h en la tarde. A lo largo del día, la dirección del viento variará, pero se mantendrá en general suave, lo que contribuirá a la sensación de confort en el ambiente.

No se prevén precipitaciones en ninguna parte del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. Esto es especialmente relevante para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que no tendrán que preocuparse por cambios repentinos en el tiempo.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 27 grados alrededor de las 4 de la tarde. Sin embargo, a medida que el sol comience a descender, se espera un ligero descenso en la temperatura, que se situará en torno a los 24 grados hacia las 8 de la tarde.

El ocaso se producirá a las 19:48, marcando el final de un día que, sin duda, será agradable para los habitantes de Martos. Con cielos despejados y temperaturas agradables, es un momento perfecto para disfrutar de la naturaleza y de las actividades al aire libre, ya sea paseando por el campo o disfrutando de una cena al aire libre. En resumen, el tiempo de hoy promete ser ideal para disfrutar de la belleza de Martos en esta época del año.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-07T20:57:12.