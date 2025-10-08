El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de octubre

El día de hoy, 8 de octubre de 2025, Marchena se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 23 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando los 22 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 64% y aumentando gradualmente hasta un 91% en las horas más frescas de la mañana. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la humedad comenzará a disminuir, lo que contribuirá a una sensación térmica más confortable durante el día.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 18 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable del calor en las horas más cálidas del día.

A lo largo de la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, con un máximo de 30 grados a las 5 de la tarde. La combinación de cielos despejados y temperaturas cálidas hará que sea un día ideal para actividades al aire libre, ya sea pasear por el parque, disfrutar de una comida en una terraza o realizar deportes al aire libre.

No se prevén precipitaciones en ninguna parte del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de que será un día soleado y seco. Las condiciones climáticas son perfectas para disfrutar de la naturaleza y de las actividades cotidianas sin preocuparse por el tiempo.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 21 grados a las 11 de la noche. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se producirá a las 19:54. En resumen, el día de hoy en Marchena se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-07T20:57:12.