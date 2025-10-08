El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de octubre

El día de hoy, 8 de octubre de 2025, Lucena se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 20 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 28 grados en las horas centrales, lo que sugiere un tiempo cálido pero sin excesos.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 68% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 36% hacia la tarde. Esto indica que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que contribuirá a un ambiente más confortable para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del oeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 19 km/h. Durante las horas más frescas de la mañana, el viento será más suave, pero a medida que el día avance, se intensificará, alcanzando ráfagas de hasta 33 km/h en la tarde. Esto podría proporcionar un alivio agradable del calor, especialmente durante las horas pico.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares. La ausencia de nubes significativas también permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra a las 19:50, brindando una oportunidad perfecta para contemplar el cielo en su esplendor.

A medida que la noche se acerque, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando valores cercanos a los 20 grados hacia la medianoche. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que la noche sea ideal para salir a cenar o disfrutar de un paseo nocturno.

En resumen, el tiempo en Lucena para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, un cielo despejado y sin riesgo de lluvias. Es un día propicio para aprovechar al máximo el entorno natural y social de la ciudad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-07T20:57:12.