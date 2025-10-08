El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de octubre

El día de hoy, 8 de octubre de 2025, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Lepe, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 20 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 19 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 77% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de confort. Sin embargo, se espera que la humedad baje a un 52% hacia la tarde, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más fresco.

En cuanto al viento, se prevé que sople del noroeste con velocidades que oscilarán entre los 13 y 21 km/h. Durante las horas más cálidas del día, el viento alcanzará su máxima intensidad, con ráfagas que podrían llegar hasta los 34 km/h. Esto proporcionará un alivio agradable del calor, especialmente durante las horas centrales de la tarde, cuando la temperatura alcanzará su punto máximo de 28 grados .

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que los residentes de Lepe pueden planificar actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la región.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 24 grados hacia las 9 de la noche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose a las 20:01. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 19 grados, ideal para paseos nocturnos o actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Lepe para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas agradables y un viento que proporcionará un toque fresco. No se esperan lluvias, lo que garantiza un día soleado y placentero para todos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-07T20:57:12.