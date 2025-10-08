El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, miércoles 8 de octubre

El día de hoy, 8 de octubre de 2025, se espera en Lebrija un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Durante la madrugada y la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y agradable. Las temperaturas en estas primeras horas oscilarán entre los 21 y 19 grados , con una humedad relativa que alcanzará hasta el 99%, lo que podría generar una sensación de frescor.

A medida que avance el día, se prevé que las temperaturas continúen descendiendo ligeramente, alcanzando un máximo de 28 grados en las horas centrales de la tarde. La combinación de un cielo mayormente despejado y temperaturas agradables hará que sea un día propicio para actividades al aire libre. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la humedad relativa comenzará a disminuir, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más cómoda.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves provenientes del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 12 km/h. En las horas más activas del día, se espera que el viento alcance rachas de hasta 30 km/h, lo que podría aportar un alivio ante las temperaturas más cálidas de la tarde. Este viento también contribuirá a dispersar cualquier nubosidad que pudiera formarse, manteniendo el cielo mayormente despejado.

No se anticipan precipitaciones significativas durante el día, ya que la probabilidad de lluvia es prácticamente nula. Esto se traduce en un día seco, ideal para disfrutar de actividades al aire libre sin la preocupación de un cambio repentino en el tiempo. La ausencia de lluvias y el predominio de cielos despejados también favorecerán la visibilidad, lo que es un punto a favor para quienes planeen desplazamientos o actividades en la naturaleza.

Al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 20 grados hacia el final del día. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos. El ocaso se producirá a las 19:57, ofreciendo un espectáculo visual con un cielo que, aunque pueda presentar algunas nubes altas, seguirá siendo mayormente despejado. En resumen, el día de hoy en Lebrija se perfila como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con un tiempo agradable y sin complicaciones meteorológicas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-07T20:57:12.